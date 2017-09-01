Львица Майя перевезена из зоопарка в Пензенский район Общество

Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Житель Саратовской области Егиш Ероян перевез львицу Майю, которая весной покусала подростка в Энгельсе, а с 19 августа находилась в зоопарке Пензы, за пределы города — в Пензенский район. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор зверинца Андрей Воскресенский.

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«Там есть питомник для хищников, и лицензия у них есть», — пояснил собеседник агентства, не уточнив при этом, о каком именно питомнике идет речь.

Андрей Воскресенский также затруднился ответить на вопрос о том, какое время львица пробудет в этом учреждении — останется там или, как и планировалось, будет отправлена в сафари-парк «Тайган» в Крыму.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 24 апреля 2017 года на одной из центральных улиц Энгельса львица покусала 15-летнего подростка, который был госпитализирован с рваными ранами ягодиц, бедер и правой кисти.

В ходе предварительной проверки сотрудники полиции установили, что львица по кличке Майя принадлежит семейной паре и проживает в доме вместе с собаками. Ранее местные жители неоднократно видели, как хищника выгуливают на поводке. Со слов хозяина, зверя ему подарил друг. В тот вечер владельца не было дома. Родственники выпускали собак погулять и открыли дверь, чем воспользовалась львица.

Впоследствии владелец экзотического животного был привлечен к административной ответственности за нарушение правил карантина и оштрафован на 800 рублей.

Затем Энгельсский районный суд наложил запрет на выгуливание львицы в местах общего пользования, а впоследствии — постановил немедленно изъять животное из семьи.

В ночь на 19 августа Майя была доставлена в зоопарк Пензы для временного содержания. Владелец львицы постоянно находился рядом с животным. Мужчина планировал впоследствии перевезти животное в Крым— в сафари-парк «Тайган».