Мэр надеется, что фестиваль «Пензенские сладости» станет ежегодным Общество

Пенза, 2 сентября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, который вместе с заместителем председателя регионального правительства Валерием Беспаловым посетил первый фестиваль «Пензенские сладости» в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в субботу, 2 сентября, выразил надежду на то, что мероприятие будет проводиться ежегодно.

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«Наши товаропроизводители имеют хорошую репутацию не только на пензенской земле, а также в России и за рубежом, являются активными участниками международных выставок. Мы можем гордиться тем, что у нас так развиты кондитерская промышленность, производство сладостей», — сказал он после осмотра экспозиции.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, Виктор Кувайцев отметил высокий организационный уровень мероприятия и то, что он был положительно воспринят жителями.