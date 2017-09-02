00:13:42 Воскресенье, 3 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Мэр надеется, что фестиваль «Пензенские сладости» станет ежегодным

19:02 | 02.09.2017 | Общество

Печать

Пенза, 2 сентября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, который вместе с заместителем председателя регионального правительства Валерием Беспаловым посетил первый фестиваль «Пензенские сладости» в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в субботу, 2 сентября, выразил надежду на то, что мероприятие будет проводиться ежегодно.

Мэр надеется, что фестиваль «Пензенские сладости» станет ежегодным. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Наши товаропроизводители имеют хорошую репутацию не только на пензенской земле, а также в России и за рубежом, являются активными участниками международных выставок. Мы можем гордиться тем, что у нас так развиты кондитерская промышленность, производство сладостей», — сказал он после осмотра экспозиции.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, Виктор Кувайцев отметил высокий организационный уровень мероприятия и то, что он был положительно воспринят жителями.
Актуальное
Читайте также
Удальцов рассказал, что думает о Навальном Житель Пензы подозревается в интернет-мошенничестве при продаже пивных кег
Сергей Удальцов выступает за выдвижение единого кандидата в президенты РФ от левых сил В Пензе неподалеку от «Красных холмов» сбили женщину
В Пензе два магазина попались на продаже алкоголя детям в День знаний Удальцов ведет переговоры о проведении 7 ноября единой демонстрации левых сил
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама