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В Пензе наглядно показали, как следует одеваться чиновникам

10:58 | 04.09.2017 | Общество

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Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. Табличка с правилами делового стиля одежды государственного служащего Пензенской области размещена на первом этаже здания правительства региона.

В Пензе наглядно показали, как следует одеваться чиновникам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

При выборе рабочего костюма чиновникам предписано придерживаться официальности, сдержанности, традиционности и аккуратности.

Мужчинам, в частности, запрещено носить джинсы, майки, шорты, кроссовки и открытую обувь.

Предпочтительны костюмы черного, серого, синего и коричневого цветов. Наличие галстука обязательно.

Женщинам дресс-код предписывает быть в костюме или платье. Кроме того, можно одеть юбку или брюки с блузкой.

Чиновницам так же, как и мужчинам, следует избегать джинсовой одежды. Помимо этого, необходимо исключить из своего гардероба майки, сарафаны, короткие юбки, шорты и открытую обувь.

Женщинам, состоящим на госслужбе, рекомендовано носить черное и белое, одежду всего диапазона серого, коричневого и бежевого, а также темные оттенки всех цветов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 21 августа в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев потребовал ввести дресс-код, которому будут следовать чиновники.
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