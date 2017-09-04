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Единый день приема граждан пройдет в Пензенской области 8 сентября

09:48 | 04.09.2017 | Общество

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Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. Единый день приема граждан будет организован в Пензенской области в предстоящую пятницу, 8 сентября, с 16.00 до 19.00. Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

Единый день приема граждан пройдет в Пензенской области 8 сентября

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я убедился, что не достает общения глав муниципальных образований с населением. [...] Проблема эта очень серьезная, люди нуждаются в общении с властью — у людей к власти очень много вопросов. [...] Поэтому отрабатываем в кратчайшие сроки поступившие обращения на прямую линию [с губернатором, состоявшуюся 31 августа]. Это первое. Второе. Я думаю, будет правильно, если мы определим единый день приема граждан в области», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 4 сентября.

Иван Белозерцев пояснил, что, помимо чиновников, прием граждан должны провести главврачи больниц, директора школ и руководители управляющих компаний.

«Я буду проводить для города Пензы», — уточнил губернатор, отметив, что прием граждан в районах проводит во время своих рабочих выездов.

Иван Белозерцев также распорядился проанализировать обращения, поступившие на прямую линию, свести их в единую таблицу — по сферам жизни и по районам, чтобы была видна общая картина.
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