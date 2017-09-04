Пензенский губернатор предложил отказаться от песочниц во дворах Общество

Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил отказаться от песочниц при благоустройстве детских площадок в новых дворах.

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«Есть ряд поручений моих. В частности, мы должны, когда строятся детские площадки, оборудуется внутридворовая среда при сдаче многоэтажных жилых домов, отказаться от песочниц. Многие жалуются о том, что сейчас у нас много животных — с точки зрения экологии, это не очень правильно», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 4 сентября.

Глава региона обратил внимание на современные прорезиненные покрытия, которые он увидел во дворах на территории новых жилых комплексов «Лазурный» и «Фаворит».

«Есть хороший материал, который нужно использовать, оборудовать эту комфортную среду для наших граждан. Это нужно предусмотреть в нормативном документе губернатора, согласовать с прокуратурой. Я это постановление подпишу. Если будет несоответствие с федеральным законом или федеральными постановлениями, то тогда — рекомендательным письмом, но это должно быть обязательным для всех строительных компаний», — отметил Иван Белозерцев.