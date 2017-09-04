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«PenzaNews» сделает недельную паузу в проведении опросов на тему выборов в Заксобрание

14:05 | 04.09.2017 | Общество

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Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. Редакция независимого информационного агентства «PenzaNews» сделает недельную паузу в проведении опросов на тему выборов в Законодательное собрание Пензенской области, которые состоятся в единый день голосования, 10 сентября.

«PenzaNews» сделает недельную паузу в проведении опросов на тему выборов в Заксобрание. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Данное решение принято после консультаций с руководством избирательной комиссии региона по вопросу применения ст. 46 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Согласно третьему пункту этой статьи, в течение пяти дней до дня голосования, а также в сам день голосования запрещается опубликование результатов опросов общественного мнения и иных исследований, связанных с проводимыми выборами.

Несмотря на то, что каждый пользователь сайта ИА «PenzaNews» при выборе варианта ответа на вопрос видит лишь промежуточные — предварительные и неокончательные — итоги голосования, такая информация все равно может быть признана результатами опроса, опубликование которых в вышеуказанный период запрещено.

Новый интернет-опрос на тему выборов в региональный парламент — точнее, уже их итогов — появится на сайте агентства в понедельник, 11 сентября.
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