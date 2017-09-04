Лишь каждый девятый пензенец ждет перемен к лучшему от выборов в Заксобрание — опрос Общество

Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. Всего лишь чуть более 10% жителей Пензенской области ждут от выборов в Законодательное собрание региона, которые состоятся в воскресенье, 10 сентября, перемен в жизни к лучшему. Таковы результаты опроса, проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» в период с 21 августа по 3 сентября 2017 года, в котором приняли участие 589 пользователей, в том числе 532 — из Пензы и области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

При этом абсолютная уверенность в том, что жизнь после единого дня голосования станет лучше, есть только у каждого пятого респондента.

Около 6% участников интернет-опроса выбрали вариант «Скорее да».

Подавляющее большинство пензенцев — почти 70% — считают, что перемен к лучшему в связи с избранием нового состава депутатов регионального парламента определенно не произойдет.

За ответ «Скорее нет» проголосовали примерно 17%.

Чуть более 3% респондентов затруднились с ответом.

Ранее по результатам других интернет-опросов стало известно, что в проведение честных выборов в Заксобрание региона верят около 40% респондентов, на избирательные участки 10 сентября намерены прийти около половины пензенцев, а каждый четвертый житель области хотел бы проголосовать на выборах «Против всех».

Исследование проводилось по инициативе ИА «PenzaNews» на собственные средства методом опроса интернет-пользователей сайта с 21 августа по 3 сентября 2017 года.

В нем приняли участие 589 респондентов, 532 из них проживают в Пензенской области, которая является основным регионом проведения опроса.

Вопрос, который задавался пользователям сайта, звучал следующим образом: «Ожидаете ли Вы от предстоящих выборов в Законодательное собрание Пензенской области перемен в жизни к лучшему?»

Статистическая погрешность — 5%.

Результаты исследования опубликованы на сайте ИА «PenzaNews» на безвозмездной основе в целях информирования граждан.