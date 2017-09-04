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В Пензе дорогу между улицами 40 лет Октября и Рябова будут реконструировать в два этапа

16:59 | 04.09.2017 | Общество

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Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. Дорогу, соединяющую улицы 40 лет Октября и Рябова в Пензе планируется реконструировать в два этапа. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе дорогу между улицами 40 лет Октября и Рябова будут реконструировать в два этапа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Там у нас планируется большой проект — это подъездные пути к путепроводу, который будет пересекать сегодня существующий маленький Бригадирский мост с выходом [улицу] на 40 лет Октября через железнодорожный путь. […] Сегодня только объявлен конкурс на изготовление проектно-сметной документации», — пояснил он журналистам во время выезда на отремонтированную улицу Калинина в понедельник, 4 сентября.

Виктор Кувайцев пояснил, что, предположительно, в ходе первого этапа будет реконструирована дорога, а во время второго — построен путепровод.

По его словам, решение о том, как будут проходить работы, будет принято после подготовки проектно-сметной документации.

«Это тот путь, чтобы нам поток машин увести со «Спутника», из Терновки», — отметил глава администрации Пензы.
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