В Пензе в 2018 году на «Безопасные и качественные дороги» потратят около 1,5 млрд. рублей Общество

Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. 1 млрд. 460 млн. рублей планируется потратить на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Пензе в 2018 году. Об этом сообщил глава регионального Минстроя Александр Гришаев.

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«Будет выделено 730 млн. рублей федеральных средств, плюс наших 730 [млн. рублей]», — пояснил он журналистам во время выезда на отремонтированную улицу Калинина в понедельник, 4 сентября.

Александр Гришаев пояснил, что объемы ремонта вырастут: планируется привести в порядок 108 км дорог против 89 км, предусмотренных планом 2017 года.

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«То есть практически все улицы города Пензы — может быть, за редким исключением частного сектора — будут в основном обустроены», — отметил министр.

По словам Александра Гришаева, в 2019–2025 годах в перечень дорог, ремонтируемых в рамках данного проекта, можно будет включать капиталоемкие объекты.

«Мы планируем уже в 2018 году включить ремонт Бакунинского моста. […] И, конечно, грандиозный проект будет — сейчас город аукцион объявил на выполнение проектных работ по дороге, которая ведет через Бригадирский мост», — сказал глава Минстроя Пензенской области.