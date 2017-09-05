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Пензенский губернатор потребовал поднять зарплату водителям школьных автобусов

13:34 | 05.09.2017 | Общество

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Пенза, 5 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал поднять зарплату водителям школьных автобусов.

Пензенский губернатор потребовал поднять зарплату водителям школьных автобусов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Во вторник, 5 сентября, перед вручением ключей от новых автобусов глава региона лично пообщался с директорами школ 14 районов области и водителями. Последние сообщили, что их зарплата составляет в среднем от 10 тыс. до 14 тыс. рублей.

При этом лишь некоторые отметили, что она в последнее время выросла.

По словам Ивана Белозерцева, то, что водители школьных автобусов, от мастерства которых на дороге зависит жизнь учащихся, получают невысокую зарплату, является неправильным.

«Я увидел, что ряд районов повысил на 4–5 тыс. рублей, некоторые еще этого не сделали. Олег Васильевич [Ягов, заместитель председателя правительства региона], поручаю вместе с министром финансов, с главами муниципальных образований [обеспечить], чтобы в сентябре по всем школам Пензенской области водителям была повышена заработная плата», — сказал глава региона.
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