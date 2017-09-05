В Пензенской области утверждена стратегия действий в интересах женщин до 2022 года Общество

Пенза, 5 сентября 2017. PenzaNews. Стратегия действий в интересах женщин Пензенской области на 2017–2022 годы утверждена распоряжением регионального правительства, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

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Она основывается на том, что права женщин являются неотъемлемой частью общих прав человека, а создание условий для их полного участия в политической, экономической, социальной и культурной сферах жизни общества — это приоритетное направление госполитики России.

Как отмечается в тексте документа, в Пензенской области живут 728,5 тыс. женщин. Это более половины населения региона — 54,3%.

Высшее профессиональное образование имеют 32,4% женщин, занятых в экономике. При этом образовательный уровень у работающих женщин выше, чем у мужчин. Из лиц с высшим образованием женщины составляют 52,8%, средним специальным — 57,5%.

Жительницы Пензенского региона широко представлены в науке и образовании — 29% от общей численности докторов наук составляют именно женщины. Однако с 2015 года наблюдается снижение численности докторов наук, связанное с переездами и трудоустройством в более крупные города — Москву и Нижний Новгород.

Доля безработных женщин составляет 36,4% от общего числа безработных. Уровень безработицы среди них достигает 3,6%.

Сохраняется профессиональная сегрегация работающих женщин. В отраслях, где они преимущественно заняты, зарплата ниже, чем в отраслях с преимущественной занятостью мужчин.

Также женщины остаются в неравном положении по сравнению с мужчинами при занятии руководящих должностей в негосударственном секторе экономики.

Несмотря на принимаемые меры, остаются высокими показатели заболеваемости женского населения. Так, увеличивается численность жительниц, впервые признанных инвалидами: в 2016 году их насчитывалось 3 тыс. 433, из них 872 — женщины трудоспособного возраста.

Кроме того, в Пензенской области сохраняется гендерный разрыв показателя ожидаемой продолжительности жизни при рождении: женщины живут на 10 лет дольше, чем мужчины. По данным Росстата, в 2015 году продолжительность жизни у женщин составляла 77,58 лет, у мужчин — 66,47, это ведет к одиночеству в старости.

На территории Пензенской области женщинами совершается практически каждое 10 преступление: за пять месяцев 2017 года — 583 из 4 тыс. 780, зарегистрированных на территории региона.

С целью решения актуальных проблем реализация стратегии будет осуществляться одновременно по нескольким направлениям.

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В их числе — создание условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов; улучшение экономического положения женщин, обеспечение роста их благосостояния; профилактика и предупреждение социального неблагополучия женщин и насилия в отношении них; совершенствование государственной статистики.

Реализация стратегии будет осуществляться органами исполнительной власти Пензенской области с участием заинтересованных общественных объединений и организаций.

Среди ожидаемых результатов — сокращение разницы в оплате труда мужчин и женщин; увеличение числа жительниц региона, являющихся учредителями или руководителями субъектов малого и среднего предпринимательства; уменьшение числа случаев насилия в отношении женщин и другие.