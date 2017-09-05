Запланирован ремонт гостиницы в пензенском «Октябрьском саду» Общество Пенза, 5 сентября 2017. PenzaNews. Электронный аукцион на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасадов, крылец и кровли здания гостиницы комплекса «Октябрьский сад», находящегося на балансе управления делами губернатора и правительства Пензенской области, объявлен на официальном портале госзакупок. Фото: Google.com/maps Начальная (максимальная) цена контракта составляет около 1,2 млн. рублей. В качестве источника финансирования указаны средства бюджетных учреждений. Аукцион назначен на 21 сентября. Подрядчик должен будет выполнить работу в течение 60 дней после заключения контракта. Читайте также

Губернатор спустя год прокомментировал свои слова о создании музея в «Октябрьском саду» Согласно техническому заданию, необходимо подготовить документацию на проведение работ в двухэтажном здании 2008 года постройки общей площадью почти 3,5 тыс. кв. метров. При этом исходная проектная документация на строительство здания отсутствует. От исполнителя требуется предоставить заказчику не менее трех вариантов архитектурного облика здания по каждому из четырех фасадов. В проектно-сметной документации среди прочего должны быть предусмотрены полный демонтаж облицовочной гранитной плитки, отделка по технологии «мокрой» штукатурки, сохранение существующих размеров центрального крыльца, застекление балконов vip-номеров, замена глухих оконных блоков в столовой на открывающиеся, ремонт и восстановление тротуарной плитки и асфальтового покрытия вокруг здания с учетом размещения ливнеприемных желобов. Нашли ошибку в тексте?

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