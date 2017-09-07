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На автовокзале Пензы 11 сентября пройдет акция «Трезвость — норма жизни»

09:55 | 07.09.2017 | Общество

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Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Информационно-профилактическая акция «Трезвость — норма жизни» пройдет на территории пензенского автовокзала в предстоящий понедельник, 11 сентября.

На автовокзале Пензы 11 сентября пройдет акция «Трезвость — норма жизни». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 11.00 до 13.00 жители и гости Пензенской области, отправляющиеся в дорогу с автовокзала, смогут пройти обследование на площадке «Центр здоровья» для установления факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, к которым относится и алкоголизм. После этого врачи дадут рекомендации, как сохранить и укрепить здоровье», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава.

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В ведомстве добавили, что также психолог областной наркологической больницы предоставит всем желающим информацию о способах лечения алкогольной зависимости.

«Проведение акции будет поддержано волонтерами из числа студентов пензенского областного медицинского колледжа. С их помощью планируется провести массовую информационную кампанию, направленную на повышение уровня знаний граждан о вреде злоупотребления алкоголя, о тех серьезных последствиях для здоровья, к которым приводит эта пагубная привычка», — резюмировали в министерстве.
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