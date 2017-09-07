В Пензе отложено рассмотрение дела о людях, прописанных «под мостом» в снесенном доме Общество

Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Рассмотрение дела о признании недействительным свидетельства о праве на наследство и записи государственной регистрации собственности на дом №15 на Урицкого в Пензе, сделанной уже после его сноса с целью строительства на этом участке путепровода через Суру в рамках федеральной программы по уничтожению запасов химоружия, отложено.

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Соответствующее решение принял судья Олег Богатов в четверг, 7 сентября, по итогам первого заседания по делу, продлившегося чуть более 10 минут.

Всего в качестве ответчиков заявлены четыре человека — сестры Юлия Эзау и Елена Власенкова, унаследовавшие половину дома от умершего отца Александра Эзау, а также дочери одной из женщин: Екатерина Горбатова и Анжела Власенкова. Именно отсутствие последней и стало основанием для переноса заседания на 26 сентября.

Все эти женщины, а также несовершеннолетний сын Юлии Эзау на данный момент прописаны в доме, которого нет. Они вынуждены снимать жилье.

Истцом является управление муниципального имущества (УМИ) администрации Пензы.

В качестве третьих лиц в деле выступают управление Росреестра и нотариус Любовь Майборода, которая зарегистрировала право собственности на часть снесенной несколько лет назад недвижимости. Третьи лица заранее подали ходатайства о рассмотрении дела без их участия, поэтому на заседании не присутствовали.

Представитель сестер Алексей Калашников пояснил журналистам, что требования мэрии, по мнению ответчиц, являются необоснованными.

«Мы считаем, что мы законно вступили в наследство и, соответственно, потом зарегистрировали свои права. Отказа от наследства у нас не было в той форме, в которой предусматривает действующее законодательство», — сказал он.

Алексей Калашников добавил, что фактическое отсутствие дома по указанному адресу в момент регистрации не могло быть помехой, поскольку после сноса у строения все еще были собственники, в том числе муниципалитет.

В свою очередь представитель истца Вера Сарякина заявила, что право собственности на часть дома было зарегистрировано незаконно.

«Вступление в наследство было в тот период, когда был мост [Леонидовский путепровод], и земельный участок уже [был] передан в муниципальную собственность в 2014 году», — уточнила она.

Вера Сарякина добавила также, что семьи женщин не могут претендовать на получение жилья, поскольку квартиру по программе расселения ранее получила их тетя — сестра отца — Татьяна Журавлева, которой принадлежало 18 из 36 кв. метров спорного дома.

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Она также обратила внимание на тот факт, что Юлия Эзау и Елена Власенкова не вступали в наследство до ноября 2015 года из-за имевшегося обременения — ранее под залог дома был взят заем в 150 тыс. рублей, который на момент смерти отца превысил 400 тыс. рублей.

«Если бы они в 2013 году вступили в наследство, больше жилья, кроме той квартиры, которую получила тетка, они не получили бы», — пояснила представитель управления муниципального имущества.

По словам Веры Сарякиной, две квартиры на улице Антонова, 58, куда на два года в связи со строительством путепровода были переселены семьи женщин, не были муниципальными — их предоставила в пользование не администрация города, а войсковая часть №21222.

«Они должны были пойти в то жилое помещение, которое получила тетка», — обозначила она позицию УМИ.