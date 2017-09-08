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Иван Белозерцев поздравил пензенских финансистов с профессиональным праздником

08:10 | 08.09.2017 | Общество

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Пенза, 8 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поздравил финансистов Пензенской области с профессиональным праздником, который отмечается в пятницу, 8 сентября.

Иван Белозерцев поздравил пензенских финансистов с профессиональным праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Финансы неслучайно называют кровеносной системой современной экономики. От успешного планирования бюджета и контроля его исполнения во многом зависит благополучие региона, его инвестиционная привлекательность. Вы плодотворно работаете ради улучшения жизненно важной инфраструктуры, выполнения первоочередных социальных обязательств и в конечном итоге — повышения качества жизни людей», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что профессия финансиста требует обширных знаний, дисциплины, целеустремленности и энергии.

«Радует, что в Сурском крае есть немало добросовестных квалифицированных специалистов, хорошо разбирающихся в бюджетном и налоговом законодательстве, достойно справляющихся с решением ответственных задач, поставленных временем. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях на благо России и Пензенской области!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.
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