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Под Пензой суд обязал администрации шести сельсоветов оборудовать парковки для инвалидов

08:25 | 08.09.2017 | Общество

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Шемышейка, 8 сентября 2017. PenzaNews. Шемышейский районный суд Пензенской области обязал администрации Руссконоркинского, Воробьевского, Старояксарского, Колдаисского, Каргалейского и Синодского сельсоветов обустроить парковочные места для транспортных средств инвалидов.

Под Пензой суд обязал администрации шести сельсоветов оборудовать парковки для инвалидов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Прокурорской проверкой было выявлено, что ответчиками не приняты меры к беспрепятственному доступу инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, а именно к зданиям сельских домов культуры и администраций», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Шемышейского районного суда.

Он уточнил, что суд признал бездействие администраций этих сельсоветов незаконным.

«Администрации Руссконоркинского, Старояксарского, Колдаисского и Синодского сельсоветов должны создать не менее одного специального места парковки для транспортных средств инвалидов на территории, прилегающей к сельским домам культуры, а Воробьевского и Каргалейского — к зданиям администраций», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, решения суда не вступили в законную силу.
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