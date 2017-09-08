В Заречном пройдет слет лидеров молодежных и комсомольских организаций закрытых городов Общество

Заречный, 8 сентября 2017. PenzaNews. Новые проекты, как ожидается, будут разработаны по итогам слета четырех поколений лидеров молодежных и комсомольских организаций городов ЗАТО госкорпорации «Росатом», который пройдет в Заречном Пензенской области с 20 по 22 октября.

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Активисты примут участите в дискуссионной, творческой и спортивной площадках.

Помимо этого, в рамках слета будут проводиться круглые столы, тренинги, мастер-классы, встречи с руководителями организаций и предприятий Заречного, представителями сферы культуры, а также с ведущими спортсменами.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», мероприятие объединит лидеров комсомольских и молодежных организаций 1950–1960-х, 1970–1980-х, 1990-х годов и настоящего времени.

Слет будет посвящен 100-летию комсомола. Провести его планируется на средства гранта госкорпорации «Росатом».