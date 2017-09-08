16:53:28 Пятница, 8 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Утвержден список пензенских участников XIX всемирного фестиваля молодежи и студентов

13:04 | 08.09.2017 | Общество

Печать

Пенза, 8 сентября 2017. PenzaNews. Национальный подготовительный комитет XIX всемирного фестиваля молодежи и студентов утвердил список участников от Пензенской области, которые посетят мероприятие в Сочи, намеченное на 14–22 октября.

Утвержден список пензенских участников XIX всемирного фестиваля молодежи и студентов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В него включено 50 студентов, преподавателей, ученых, представителей молодежных некоммерческих организаций, СМИ и федерации профсоюзов.

На площадке «Будущее науки и глобальное образование» Пензенскую область представят Мария Романенко, Екатерина Паршина, Елена Херенская, Олеся Тимошкина и Михаил Фролов.

Анастасия Любишина, Валерия Киселева, Ангелина Корякина, Александр Антонов, Андрей Глухов и Наталия Селюкина будут работать по направлению «Глобальная политика и международная безопасность. Вызовы будущего».

Сергей Городецкий, Юлия Авдонина, Сергей Зиновьев и Дарья Кудрявцева представят регион на площадке «Гражданская платформа развития».

В направлении «Культура мира» мероприятия фестиваля посетят Сергей Иванчин, Мохамед Мохамед, Адель Макбол, Антон Жбанов, Огундиран Олуватоби, Рохит Патил и Бахаеддин Ертыми.

В работе площадки «Спорт» будут участвовать Александр Петров, Екатерина Решетникова, Максим Лазарев и Полина Заломнова.

Читайте также

Стали известны имена пензенских волонтеров, которые отправятся на фестиваль в Сочи

Свое творчество будут демонстрировать Ольга Бинус, Ирина Паршихина, Татьяна Семикова, Артем Колобов, Талал Амаша, Марина Сулейманова, Антон Бочкарев, Вадим Сафоев, Денис Аверьянов, Максим Костюшин и Валерия Субботина.

«Технологии будущего» представят Илья Асташкин, Виталий Лукин и Никита Офтин.

Елена Юсупова и Анна Воронова будут работать в «Медиацентре», Иван Полоничко, Ярослав Феоктистов и Светлана Шандра — на площадке «Экология и здоровье», Елена Здоровьева — по направлению «Индустрия-2030», Тимур Зинченко — «Наука/Технологии», Мария Бородина — «Проектирование будущего: архитектура и дизайн», Али Абузяров и Анна Елпатова — «Экономика и предпринимательство. Драйверы будущего».

Делегация Пензенской области поедет на фестиваль за счет средств бюджета региона.

Участники отправятся в Сочи с вокзала Пенза-I 13 октября, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области за 7 месяцев выявлено около 700 случаев хронического алкоголизма В Пензе подведены итоги летней оздоровительной кампании
В Пензе сотрудники ГИБДД посвятили первоклассников в пешеходы Мэр Пензы распорядился заасфальтировать территорию у подъездов дома на улице Саранской
В Пензе устанавливают личность мужчины, найденного мертвым на улице Ново-Черкасской Бывший актер пензенского драмтеатра сыграет Льва Толстого в кино
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама