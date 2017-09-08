Утвержден список пензенских участников XIX всемирного фестиваля молодежи и студентов Общество Пенза, 8 сентября 2017. PenzaNews. Национальный подготовительный комитет XIX всемирного фестиваля молодежи и студентов утвердил список участников от Пензенской области, которые посетят мероприятие в Сочи, намеченное на 14–22 октября. Фотография © PenzaNews Купить фотографию В него включено 50 студентов, преподавателей, ученых, представителей молодежных некоммерческих организаций, СМИ и федерации профсоюзов. На площадке «Будущее науки и глобальное образование» Пензенскую область представят Мария Романенко, Екатерина Паршина, Елена Херенская, Олеся Тимошкина и Михаил Фролов. Анастасия Любишина, Валерия Киселева, Ангелина Корякина, Александр Антонов, Андрей Глухов и Наталия Селюкина будут работать по направлению «Глобальная политика и международная безопасность. Вызовы будущего». Сергей Городецкий, Юлия Авдонина, Сергей Зиновьев и Дарья Кудрявцева представят регион на площадке «Гражданская платформа развития». В направлении «Культура мира» мероприятия фестиваля посетят Сергей Иванчин, Мохамед Мохамед, Адель Макбол, Антон Жбанов, Огундиран Олуватоби, Рохит Патил и Бахаеддин Ертыми. В работе площадки «Спорт» будут участвовать Александр Петров, Екатерина Решетникова, Максим Лазарев и Полина Заломнова. Читайте также

Стали известны имена пензенских волонтеров, которые отправятся на фестиваль в Сочи Свое творчество будут демонстрировать Ольга Бинус, Ирина Паршихина, Татьяна Семикова, Артем Колобов, Талал Амаша, Марина Сулейманова, Антон Бочкарев, Вадим Сафоев, Денис Аверьянов, Максим Костюшин и Валерия Субботина. «Технологии будущего» представят Илья Асташкин, Виталий Лукин и Никита Офтин. Елена Юсупова и Анна Воронова будут работать в «Медиацентре», Иван Полоничко, Ярослав Феоктистов и Светлана Шандра — на площадке «Экология и здоровье», Елена Здоровьева — по направлению «Индустрия-2030», Тимур Зинченко — «Наука/Технологии», Мария Бородина — «Проектирование будущего: архитектура и дизайн», Али Абузяров и Анна Елпатова — «Экономика и предпринимательство. Драйверы будущего». Делегация Пензенской области поедет на фестиваль за счет средств бюджета региона. Участники отправятся в Сочи с вокзала Пенза-I 13 октября, сообщает пресс-служба регионального министерства образования. Нашли ошибку в тексте?

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