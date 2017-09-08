В Пензе подведены итоги летней оздоровительной кампании Общество

Пенза, 8 сентября 2017. PenzaNews. Более 1 тыс. детей из Пензы отдохнули по бесплатным путевкам в оздоровительных лагерях в рамках летней кампании 2017 года.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, по путевкам, выделенным Минтруда региона, удалось обеспечить отдых 1 тыс. 64 школьников, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Из них 222 человека во время каникул побывали в лагере «Белка», 432 — в «Солнечной долине», 70 — в «Сосновому бору», 196 — в «Заре» и 144 — в пансионате «Приморский» в Краснодарском крае.

Кроме того, по путевкам, закупленным социальным управлением за счет средств бюджета Пензы, в детском оздоровительном лагере «Заря» отдохнули 300 учащихся, которые воспитываются в малоимущих семьях или состоят на профилактическом учете.

Согласно официальным данным, всего на учете в учреждениях социального обслуживания Пензы состоят более 12 тыс. семей, в которых воспитываются свыше 16 тыс. детей и подростков.