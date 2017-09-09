Сердобские спасатели отработали порядок действий в случае ДТП с пострадавшими Общество Пенза, 9 сентября 2017. PenzaNews. Сотрудники МЧС отработали порядок действий по ликвидации последствий ДТП в ходе тактико-специальных учений, состоявшихся в Сердобском районе Пензенской области. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию По легенде, произошло столкновение легковых автомобилей, в результате чего травмы различной степени тяжести получили два человека. Существовала угроза взрыва. Представители пожарно-спасательных подразделений отключили аккумуляторную батарею, произвели стабилизацию транспортного средства, вытащили заблокированного в машине пострадавшего, используя специальный гидравлический инструмент, и оказали ему экстренную медицинскую помощь. Особое внимание во время учений было уделено взаимодействию со службами экстренного реагирования, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. Нашли ошибку в тексте?

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