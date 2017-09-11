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Жители Пензенской области могут выбрать лучшего участкового

08:18 | 11.09.2017 | Общество

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Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Первый этап всероссийского конкурса «Народный участковый» стартовал в Пензенской области в понедельник, 11 сентября.

Жители Пензенской области могут выбрать лучшего участкового

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Пользователи интернета могут проголосовать за участковых уполномоченных полиции региона, имеющих лучшие показатели в служебной деятельности и пользующихся наибольшим доверием граждан. В конкурсе участвуют только сотрудники, которые имеют стаж работы в этой должности не менее трех лет.

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На специальной странице официального сайта ведомства размещены анкеты 21 участника голосования. В них содержится информация о количестве преступлений, раскрытых при их содействии, числе рассмотренных обращений граждан и достижениях на службе.

Первый этап конкурса завершится 20 сентября. Затем его победители будут заявлены в голосовании с 7 по 16 октября. Лучшие из них представят Пензенскую область на третьем, всероссийском этапе конкурса.

Победителем будет признан тот, кто получит наибольшее количество голосов, сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.
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