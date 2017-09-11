«Пензенская кондитерская фабрика» заплатит штраф в 125 тыс. рублей Общество

Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы оставил без удовлетворения жалобу ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» на постановление инспектора территориального органа Ространснадзора, которым предприятие было оштрафовано на 125 тыс. рублей за превышение допустимой нагрузки на ось транспортного средства.

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«4 марта на дороге «Барнаул — мостовой переход через реку Обь — Новосибирск» был проверен тягач «Renault Premium» с полуприцепом «Schmitz», который перевозил груз фабрики. Выяснилось, что фактическая нагрузка на вторую ось транспортного средства составила более 12 тонн при допустимой 10 тонн», — сообщили ИА «PenzaNews» в межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора по Пензенской области и Республике Мордовия Ространснадзора.

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В ведомстве добавили, что в суде представитель фабрики сослался на отсутствие возможности контролировать движение перевозчика и погрузку иных грузов в машину.

«При этом транспортное средство преодолело значительное расстояние с момента погрузки и проходило контрольное взвешивание в трех пунктах контроля без нарушений», — отметили в пресс-службе.

В Ространснадзоре уточнили, что суд счел доводы жалобы несостоятельными.

«Из пояснений водителя следует, что дополнительная погрузка продукции в транспортное средство не осуществлялась, опровергающих его слова доказательств представлено не было. Средство измерения проходило необходимую поверку, и оснований сомневаться в достоверности данных нет», — пояснили в управлении.