«Пензенская кондитерская фабрика» сможет использовать герб региона на коробках конфет Экономика

Пенза, 2 апреля 2017. PenzaNews. Вице-губернатор Валерий Савин, на которого возложено исполнение обязанностей главы региона на время визита Ивана Белозерцева в Германию, подписал постановление, в соответствии с которым ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» разрешено размещение, использование, воспроизведение, распространение и тиражирование изображения герба Пензенской области на своей продукции.

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Согласно документу, речь идет о лимитированном выпуске набора конфет «Пенза» массой 320 граммов.

Он будет посвящен 355-летию со дня основания города, которое будет отмечаться в 2018 году.

При оформлении упаковки предприятию рекомендовано руководствоваться положениями закона «О гербе Пензенской области» от 14 января 1999 года.