Владимир Христолюбов представлен губернатору как кандидат на должность главы отделения ФСС Общество

Пенза, 12 сентября 2017. PenzaNews. Владимир Христолюбов, ранее занимавший должность заместителя главы Минстроя Пензенской области, представлен губернатору Ивану Белозерцеву в качестве кандидата на пост управляющего региональным отделением Фонда социального страхования России.

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В ходе рабочей встречи, состоявшейся в региональном правительстве во вторник, 12 сентября, заместитель председателя ФСС России Андрей Селиванов дал претенденту на должность положительную характеристику, особо отметив его порядочность и добросовестность, а также опыт работы не только в региональных органах исполнительной власти, но и в федеральных структурах.

В свою очередь губернатор подчеркнул необходимость четкого исполнения социально значимых задач, поставленных перед учреждением.

«От работы Фонда социального страхования зависит предоставление нашим жителям гарантированных государством льгот, выплата пособий, в целом обеспечение законных прав и интересов граждан. […] Для меня как для губернатора важно, чтобы данная федеральная структура на территории области работала безупречно», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.