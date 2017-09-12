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Владимир Христолюбов представлен губернатору как кандидат на должность главы отделения ФСС

13:14 | 12.09.2017 | Общество

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Пенза, 12 сентября 2017. PenzaNews. Владимир Христолюбов, ранее занимавший должность заместителя главы Минстроя Пензенской области, представлен губернатору Ивану Белозерцеву в качестве кандидата на пост управляющего региональным отделением Фонда социального страхования России.

Владимир Христолюбов представлен губернатору как кандидат на должность главы отделения ФСС

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе рабочей встречи, состоявшейся в региональном правительстве во вторник, 12 сентября, заместитель председателя ФСС России Андрей Селиванов дал претенденту на должность положительную характеристику, особо отметив его порядочность и добросовестность, а также опыт работы не только в региональных органах исполнительной власти, но и в федеральных структурах.

В свою очередь губернатор подчеркнул необходимость четкого исполнения социально значимых задач, поставленных перед учреждением.

«От работы Фонда социального страхования зависит предоставление нашим жителям гарантированных государством льгот, выплата пособий, в целом обеспечение законных прав и интересов граждан. […] Для меня как для губернатора важно, чтобы данная федеральная структура на территории области работала безупречно», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.
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