Александр Гуляков открыл конгресс «Фленсбург — Пенза» на немецком языке Общество

Пенза, 13 сентября 2017. PenzaNews. Ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков в знак уважения к делегации из ФРГ открыл V конгресс «Фленсбург — Пенза» на немецком языке.

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«Прошу меня сильно не осуждать за мой «хороший» немецкий, но я буду стараться», — сказал он на русском языке в ходе церемонии открытия мероприятия в ПГУ в среду, 13 сентября.

После этого Александр Гуляков, который также является председателем совета ректоров Пензенской области, обратился к собравшимся на иностранном языке. Заранее заготовленную речь он читал, старательно следя за произношением и расставляя логические ударения.

«Мы рады, что конгресс «Фленсбург — Пенза» стал традицией. Сегодня мы встречаемся в пятый раз. Мы видим в зале наших старых друзей, среди которых — [руководитель Общества дружбы городов Пензы и Фленсбурга] Петер Лоренцен (Peter Lorenzen), [президент Фленсбурга] Светлана Крэчмар (Swetlana Krätzschmar), профессор Машрау (Abderrahman Machraoui), профессор Крэчмар (Michael Krätzschmar), коллеги из [клиники] ДИАКО, из Европейского университета Фленсбурга», — сказал ректор ПГУ.

Он отметил также, что во второй раз в мероприятии участвует советник департамента экономики и науки посольства ФРГ в России Эллен фон Цитцевитц (Ellen von Zitzevitz).

«Мы очень рады, что Вы приняли наше приглашение. Это значит, что мы идем верной дорогой», — добавил Александр Гуляков.

Ректор крупнейшего пензенского вуза выразил надежду на то, что за время проведения конгресса участники не только подведут итоги сотрудничества за прошлые годы, но и поставят цели на ближайшую перспективу, а также запланируют новые проекты.

В завершение своей речи Александр Гуляков пожелал собравшимся плодотворной работы.