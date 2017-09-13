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Житель Саратова добился отмены пяти штрафов ГИБДД за превышение скорости под Кузнецком

17:05 | 13.09.2017 | Общество

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Кузнецк, 13 сентября 2017. PenzaNews. Кузнецкий районный суд Пензенской области отменил пять постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных инспектором ГИБДД в отношении водителя из Саратова по фактам нарушений правил дорожного движения.

Житель Саратова добился отмены пяти штрафов ГИБДД за превышение скорости под Кузнецком

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В жалобах мужчина указал, что в период с марта по май из Самарской, Рязанской, Ульяновской и Пензенской областей, а также Мордовии он получил более 40 постановлений о привлечении его к ответственности за превышение скорости на основании данных, полученных с применением работающего в автоматическом режиме специального технического средства фиксации», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Кузнецкого районного суда.

По его словам, при ознакомлении с фотоматериалами, автомобилист из Саратова обнаружил, что на снимках изображено не его транспортное средство, а аналогичное — в другом кузове, но с таким же номером.

«Истец является собственником автомобиля «Volkswagen Transporter Т4», а на фотоснимках в постановлениях изображен автомобиль «Transporter Т5». За пределы Саратовской области в указанные в постановлениях периоды времени мужчина не выезжал, а потому не совершал вменяемых ему правонарушений, автомобиль он также никому не передавал», — добавил собеседник агентства.

Представитель суда уточнил, что в пользу невиновности водителя также говорило возбужденное в мае уголовное дело о подделке идентификационного номера автомашины «Volkswagen Transporter Т5».
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