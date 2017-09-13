Житель Саратова добился отмены пяти штрафов ГИБДД за превышение скорости под Кузнецком Общество

Кузнецк, 13 сентября 2017. PenzaNews. Кузнецкий районный суд Пензенской области отменил пять постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных инспектором ГИБДД в отношении водителя из Саратова по фактам нарушений правил дорожного движения.

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«В жалобах мужчина указал, что в период с марта по май из Самарской, Рязанской, Ульяновской и Пензенской областей, а также Мордовии он получил более 40 постановлений о привлечении его к ответственности за превышение скорости на основании данных, полученных с применением работающего в автоматическом режиме специального технического средства фиксации», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Кузнецкого районного суда.

По его словам, при ознакомлении с фотоматериалами, автомобилист из Саратова обнаружил, что на снимках изображено не его транспортное средство, а аналогичное — в другом кузове, но с таким же номером.

«Истец является собственником автомобиля «Volkswagen Transporter Т4», а на фотоснимках в постановлениях изображен автомобиль «Transporter Т5». За пределы Саратовской области в указанные в постановлениях периоды времени мужчина не выезжал, а потому не совершал вменяемых ему правонарушений, автомобиль он также никому не передавал», — добавил собеседник агентства.

Представитель суда уточнил, что в пользу невиновности водителя также говорило возбужденное в мае уголовное дело о подделке идентификационного номера автомашины «Volkswagen Transporter Т5».