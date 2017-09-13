В Пензенской области прокуроры выявили недочеты в работе участковых Общество

Пенза, 13 сентября 2017. PenzaNews. Прокуроры Пензы и ряда районов области выявили факты ненадлежащего исполнения обязанностей в сфере профилактики преступлений и правонарушений территориальными органами МВД России, в первую очередь участковыми уполномоченными полиции. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«К примеру, прокурором Ленинского района Пензы установлено, что отсутствие надлежащей профилактической работы с семейно-бытовым дебоширом явилось одной из причин повторного совершения им правонарушения в данной сфере. Прокурорами Первомайского района Пензы, Колышлейского, Камешкирского районов выявлялись нарушения в деятельности органов местного самоуправления при производстве по делам об административных правонарушениях. Это также негативно сказывается на профилактической работе», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что также встречаются нарушения, допускаемые органами местного самоуправления, при принятии и реализации муниципальных программ профилактики преступлений и правонарушений, в том числе в части достаточности и полноты их финансирования.

«Такие факты выявлялись прокурорами Бессоновского, Вадинского, Колышлейского и других районов. По всем нарушениям приняты меры реагирования, в результате которых работа была скорректирована. Так, по представлению прокурора Никольского района более чем на 30% увеличен объем финансирования программы «Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в Никольском районе Пензенской области в 2014–2020 годах», — отметил Светлана Артамонова.