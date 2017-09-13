19:35:50 Среда, 13 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Открытие конгресса «Фленсбург — Пенза» в ПГУ

В Пензенской области прокуроры выявили недочеты в работе участковых

18:08 | 13.09.2017 | Общество

Печать

Пенза, 13 сентября 2017. PenzaNews. Прокуроры Пензы и ряда районов области выявили факты ненадлежащего исполнения обязанностей в сфере профилактики преступлений и правонарушений территориальными органами МВД России, в первую очередь участковыми уполномоченными полиции. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензенской области прокуроры выявили недочеты в работе участковых. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«К примеру, прокурором Ленинского района Пензы установлено, что отсутствие надлежащей профилактической работы с семейно-бытовым дебоширом явилось одной из причин повторного совершения им правонарушения в данной сфере. Прокурорами Первомайского района Пензы, Колышлейского, Камешкирского районов выявлялись нарушения в деятельности органов местного самоуправления при производстве по делам об административных правонарушениях. Это также негативно сказывается на профилактической работе», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что также встречаются нарушения, допускаемые органами местного самоуправления, при принятии и реализации муниципальных программ профилактики преступлений и правонарушений, в том числе в части достаточности и полноты их финансирования.

«Такие факты выявлялись прокурорами Бессоновского, Вадинского, Колышлейского и других районов. По всем нарушениям приняты меры реагирования, в результате которых работа была скорректирована. Так, по представлению прокурора Никольского района более чем на 30% увеличен объем финансирования программы «Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в Никольском районе Пензенской области в 2014–2020 годах», — отметил Светлана Артамонова.
Актуальное
Читайте также
Неделю мобильности в Заречном откроет заезд на велосипедах, роликах и гироскутерах В Пензе вымогатели избили двоих человек чайником и микроволновкой ради 500 тыс. рублей
Улицу Гоголя в Пензе частично перекроют в ночь на 15 сентября из-за ремонтных работ Житель Саратова добился отмены пяти штрафов ГИБДД за превышение скорости под Кузнецком
Дружба Пензы и Фленсбурга началась с завтрака в день рождения Бочкарева — Петер Лоренцен На полигоне «Пензаэнерго» начала работу выставка электрооборудования и спецтехники
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама