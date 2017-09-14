В Пензе возобновлены еженедельные совещания со строителями
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Пенза, 14 сентября 2017. PenzaNews. Еженедельные совещания с представителями строительной отрасли возобновлены в Пензе с четверга, 14 сентября. Об этом сообщил вице-мэр Пензы Магомед Агамагомедов.
Фото: Penza-gorod.ru
«По поручению главы администрации города Виктора Кувайцева мы возобновляем еженедельные совещания», — сказал он.
Магомед Агамагомедов отметил, что перед муниципалитетом стоит задача обеспечить максимально благоприятные условия для ввода жилья в строй.
Несколько подрядчиков высказали свои претензии к ресурснабжающим организациям по срокам подключения.
Замглавы администрации Пенза призвал публично обсуждать проблемы с вводом жилых домов в строй, так как это будет способствовать их более оперативному решению.
В ходе совещания также выяснилось, что темпы строительства бюджетного жилья заметно снизились, графики работ отсутствуют, в связи с чем есть опасения срыва сроков по контрактам.
Магомед Агамагомедов призвал застройщиков увеличить темпы строительства и поручил подрядчикам составить графики ведения работ, сообщает пресс-служба мэрии.