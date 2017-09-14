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В Пензе возобновлены еженедельные совещания со строителями

17:08 | 14.09.2017 | Общество

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Пенза, 14 сентября 2017. PenzaNews. Еженедельные совещания с представителями строительной отрасли возобновлены в Пензе с четверга, 14 сентября. Об этом сообщил вице-мэр Пензы Магомед Агамагомедов.

В Пензе возобновлены еженедельные совещания со строителями

Фото: Penza-gorod.ru

«По поручению главы администрации города Виктора Кувайцева мы возобновляем еженедельные совещания», — сказал он.

Магомед Агамагомедов отметил, что перед муниципалитетом стоит задача обеспечить максимально благоприятные условия для ввода жилья в строй.

Несколько подрядчиков высказали свои претензии к ресурснабжающим организациям по срокам подключения.

Замглавы администрации Пенза призвал публично обсуждать проблемы с вводом жилых домов в строй, так как это будет способствовать их более оперативному решению.

В ходе совещания также выяснилось, что темпы строительства бюджетного жилья заметно снизились, графики работ отсутствуют, в связи с чем есть опасения срыва сроков по контрактам.

Магомед Агамагомедов призвал застройщиков увеличить темпы строительства и поручил подрядчикам составить графики ведения работ, сообщает пресс-служба мэрии.
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