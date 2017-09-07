Еще одно дело об обмане дольщиков возбуждено в Пензе Криминал

Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» возбуждено полицией по факту нарушения прав участников долевого строительства, заключивших договоры с компанией, расположенной в Железнодорожном районе Пензы.

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«Предварительно установлено, что компания привлекла средства участников долевого строительства для возведения многоквартирного дома в микрорайоне №4 жилого района Сосновка в Пензе, которое должно было завершиться в 2016 году. Однако организация продала часть квартир аффилированной структуре по существенно заниженным ценам. Впоследствии они были реализованы другой компании, которая в свою очередь продавала жилье гражданам по своей цене», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что еще в 2016 году строительная организация прекратила работы на объекте, продлив срок сдачи дома до 2018 года.

«Все эти действия привели к необеспечению граждан жильем и невозврату им денежных средств», — отметили в полиции.

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В пресс-службе добавили, что, по предварительным данным, ущерб составил свыше 5 млн. рублей.

«В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, а также определение всех участников долевого строительства, которым действиями строительной компании был причинен ущерб», — пояснили в УМВД.

Ранее стало известно об аналогичном уголовном деле, возбужденном по факту нарушения прав дольщиков, вложившихся в квартиры дома на улице Ново-Казанской в Пензе, который планировалось ввести в эксплуатацию до 30 сентября 2017 года, однако стройка была прекращена в первом полугодии.

Ущерб от действий компании, расположенной в Ленинском районе Пензы, также оценивается в более чем 5 млн. рублей.