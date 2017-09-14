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Под Пензой перезахоронили останки красноармейца Александра Капитурова

17:42 | 14.09.2017 | Общество

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Каменка, 14 сентября 2017. PenzaNews. Церемония перезахоронения останков красноармейца Александра Капитурова 1919 года рождения, пропавшего без вести спустя год после начала Великой Отечественной войны, состоялась в селе Андреевка Каменского района Пензенской области в четверг, 14 сентября.

Под Пензой перезахоронили останки красноармейца Александра Капитурова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На территорию кладбища гроб, обшитый красной тканью, внесли четверо мужчин. Перед ними шли молодые люди с красными флагами и траурными венками.

В гроб были вложены короб с прахом, каска и вещи бойца, найденные возле деревни Дретово Ульяновского района Калужской области в ходе проведения «Вахты Памяти – 2015».

На церемонии собрались несколько десятков школьников, кадетов, членов поисковых отрядов, военный оркестр, а также родственники Александра Капитурова. Многие из присутствующих не могли сдержать слез.

Во время того, как гроб опускали в могилу, около 10 молодых людей трижды выстрелили в воздух.

На могиле по окончании церемонии был установлен деревянный крест, а также возложены венки.
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