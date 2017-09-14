Под Пензой перезахоронили останки красноармейца Александра Капитурова Общество

Каменка, 14 сентября 2017. PenzaNews. Церемония перезахоронения останков красноармейца Александра Капитурова 1919 года рождения, пропавшего без вести спустя год после начала Великой Отечественной войны, состоялась в селе Андреевка Каменского района Пензенской области в четверг, 14 сентября.

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На территорию кладбища гроб, обшитый красной тканью, внесли четверо мужчин. Перед ними шли молодые люди с красными флагами и траурными венками.

В гроб были вложены короб с прахом, каска и вещи бойца, найденные возле деревни Дретово Ульяновского района Калужской области в ходе проведения «Вахты Памяти – 2015».

На церемонии собрались несколько десятков школьников, кадетов, членов поисковых отрядов, военный оркестр, а также родственники Александра Капитурова. Многие из присутствующих не могли сдержать слез.

Во время того, как гроб опускали в могилу, около 10 молодых людей трижды выстрелили в воздух.

На могиле по окончании церемонии был установлен деревянный крест, а также возложены венки.