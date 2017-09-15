11:30:11 Пятница, 15 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе изменят маршруты автобусов из-за «Кросса нации»

10:07 | 15.09.2017 | Общество

Печать

Пенза, 15 сентября 2017. PenzaNews. Схема движения общественного транспорта будет изменена в период проведения «Кросса нации» в предстоящую субботу, 16 сентября.

В Пензе изменят маршруты автобусов из-за «Кросса нации»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, изменения будут действовать с 9.00 до 13.00.

Так, маршрутки №5 с улицы Лермонтова будут следовать по улице Ленинградской до остановки «улица Мира» и далее в обратном направлении. Также эта остановка временно станет конечной для маршруток №№1, 7, 9М и 93.

Маршрутки №77 и автобусы №30 с улицы 8 Марта будут ехать по улицам Бекешской — Пушкина — Зои Космодемьянской — Захарова — Мира — Ленинградской и далее по маршруту. По этой же схеме будут двигаться автобусы №130.

Движение маршруток №33 будет ограничено до перекрестка улиц Окружной и Курской; №10 — до улице Островского, 170.

Троллейбусы №8 во время мероприятия курсировать не будут.
Актуальное
Читайте также
В Пензе участницами соревнований «Юные грации» станут 350 гимнасток Жительница Пензенского района стала жертвой мошенничества при покупке посудомоечной машины
В Кузнецке стартовала экологическая декада Новый сезон в центре культуры и досуга Пензы откроют 8 октября
Житель Пензы подозревается в краже тротуарной плитки с улицы Максима Горького Вырастившая почти 300 кустов мака жительница Лунинского района получила условный срок
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама