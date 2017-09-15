В Пензе изменят маршруты автобусов из-за «Кросса нации» Общество

Пенза, 15 сентября 2017. PenzaNews. Схема движения общественного транспорта будет изменена в период проведения «Кросса нации» в предстоящую субботу, 16 сентября.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, изменения будут действовать с 9.00 до 13.00.

Так, маршрутки №5 с улицы Лермонтова будут следовать по улице Ленинградской до остановки «улица Мира» и далее в обратном направлении. Также эта остановка временно станет конечной для маршруток №№1, 7, 9М и 93.

Маршрутки №77 и автобусы №30 с улицы 8 Марта будут ехать по улицам Бекешской — Пушкина — Зои Космодемьянской — Захарова — Мира — Ленинградской и далее по маршруту. По этой же схеме будут двигаться автобусы №130.

Движение маршруток №33 будет ограничено до перекрестка улиц Окружной и Курской; №10 — до улице Островского, 170.

Троллейбусы №8 во время мероприятия курсировать не будут.