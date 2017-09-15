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Центр Пензы полдня простоял в пробках, движение постепенно восстанавливается

12:01 | 15.09.2017 | Общество

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Пенза, 15 сентября 2017. PenzaNews. Центральные улицы Пензы встали в пробках в первой половине дня в пятницу, 15 сентября.

Центр Пензы полдня простоял в пробках, движение постепенно восстанавливается

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В частности, они наблюдались на улице Кирова, что автоматически вело к заторам на смежных дорогах.

Так, автомобилистам, двигающимся с микрорайона ГПЗ-24 было затруднительно прорваться в центр города — на то, чтобы съехать с путепровода через Суру на улицу Кирова уходило значительно больше времени, чем обычно.

Также дорожная обстановка была осложнена на улицах Максима Горького, Володарского, Урицкого, Красной и ряда других.

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Предположительно, причиной произошедшего стали ремонтные работы на теплосетях. Ранее в мэрии Пензы предупредили, что они запланированы на улице Гоголя в районе пересечения с улицей Чкалова.

Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews», в настоящее время движение на центральных улицах города постепенно восстанавливается.

Вместе с тем появилась информация о транспортных заторах в районе КПД — там машины «встали» на улицах Насосной и Каракозова. На данном участке ведутся ремонтные работы у железнодорожного переезда, в связи с чем организовано реверсивное движение.
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