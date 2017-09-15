Пензенскому губернатору исполнилось 59 лет
Печать
Пенза, 15 сентября 2017. PenzaNews. 59 лет исполнилось губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву в пятницу, 15 сентября.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
С самого утра главу региона, который не стал брать отгул по случаю своего дня рождения, а решил провести его, как и всегда, на работе, поздравляют родные, близкие, друзья и коллеги.
Биография
Белозерцев Иван Александрович
Рабочий день Иван Белозерцев начал с посещения строительной площадки перинатального центра в Пензе, после чего провел совещание по вопросу предстоящего ввода здания в эксплуатацию.
В мероприятии наряду с другими ответственными лицами принял участие замглавы «Ростеха» Николай Волобуев, который заявил, что до конца октября в перинатальном центре намечено принять первые роды.
Кроме того, утром губернатор сделал запись в микроблоге «Твиттер», сообщив, что самый ценный подарок ему сегодня преподнесли пензенские аграрии, которые намолотили 2 млн. тонн зерна.
«Спасибо за ваш благородный труд, за любовь к земле!» — поблагодарил Иван Белозерцев сельхозпроизводителей.