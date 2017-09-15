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В Пензе отметили 95-летие со дня основания Роспотребнадзора

16:32 | 15.09.2017 | Общество

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Пенза, 15 сентября 2017. PenzaNews. Торжественное собрание, посвященное 95-летию со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации, состоялось в Пензе в пятницу, 15 сентября.

В Пензе отметили 95-летие со дня основания Роспотребнадзора

Фото: Pnzreg.ru

Сотрудников регионального управления Роспотребнадзора с праздником поздравил губернатор Иван Белозерцев, который сегодня отмечает день рождения.

Глава региона обратил внимание на актуальность задач, которые выполняют специалисты ведомства, и поблагодарил их за профессионализм и ответственность.

«Ваша служба очень нужна для государства и общества. Вы работаете добросовестно, любое поручение выполняется в кратчайшие сроки», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор отметил, что часто использует материалы управления для объективной оценки ситуации в населенных пунктах региона.

«В ходе личных приемов люди часто обращаются ко мне с проблемами по поводу качества воды, загрязнения окружающей среды. Решения по ним я принимаю после получения заключения федеральной службы Роспотребнадзора», — пояснил Иван Белозерцев.

Он пожелал участникам мероприятия здоровья, благополучия и счастья, а также вручил награды отличившимся сотрудникам, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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