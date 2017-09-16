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В Пензе стартовал форум городских сообществ

11:15 | 16.09.2017 | Общество

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Пенза, 16 сентября 2017. PenzaNews. Форум городских сообществ, объединивший лидеров некоммерческих организаций, различных неформальных объединений, гражданских активистов и журналистов, начал работу на базе роллердрома парка «Олимпийский» в Пензе в субботу, 16 сентября.

В Пензе стартовал форум городских сообществ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Темой мероприятия в 2017 году стала «Что такое хорошо и что такое плохо. В городе».

Исполнительный директор пензенского фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков напомнил собравшимся, что форум проходит в четвертый раз.

Он подчеркнул, что в 2015 году после этого мероприятия было сформировано множество идей, которые реализуются в Пензе и в настоящее время.

«Из форума городских сообществ вырос […] фестиваль «Jazz May», например, интеллектуальный парк «Академия», ― пояснил Олег Шарипков.

Он также отметил, что рад видеть всех участников форума и обратил внимание на большое количество «новых» лиц среди пришедших.

После этого к собравшимся обратилась гостья из Перми ― руководитель центра «Грани», член экспертного совета по вопросам совершенствования системы госуправления при правительственной комиссии РФ по административной реформе Светлана Маковецкая. Она выступила с мотивационной речью, в которой порассуждала о современных городах, из благоустройстве и стратегии развития.

Ожидается, что в течение дня пройдут различные игры, лекции и тренинги, посвященные работе НКО, работе со спонсорами и развитию городских сообществ.

Финальное мероприятие намечено на 17.00. планируется, что участники вместе с руководителем проекта «Интеллектуальный парк «Академия» Дарьей Тришиной подведут итоги работы форума.
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