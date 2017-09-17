14:55:43 Воскресенье, 17 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Мэр Пензы во время отпуска вместе с внучкой поучаствовал в спортивной акции

12:32 | 17.09.2017 | Общество

Печать

Пенза, 17 сентября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, который в настоящий момент находится в отпуске, вместе с внучкой принял участие в спортивной акции на велолыжероллерной трассе в микрорайоне Ахуны в воскресенье, 17 сентября.

Мэр Пензы во время отпуска вместе с внучкой поучаствовал в спортивной акции

Фото: Penza-gorod.ru

«В период отпуска появилось больше свободного времени для занятий спортом. Я здесь не один, со мной внучка. Приобщаю ее к тому, чем занимаюсь сам», — сказал он в ходе общения с журналистами.

Виктор Кувайцев признался, что физические нагрузки помогают ему справляться большим объемом работы.

«При всей загруженности и ответственности, нужно обязательно вести активный образ жизни, находить время на спорт и отдых», — отметил мэр.

Спортивный праздник начался с традиционного построения, во время которого Виктор Кувайцев, который является обладателем золотого знака ГТО, пожелал успехов всем собравшимся.

«Уверен, занятия спортом и физической культурой [...] сказываются на здоровье каждого из нас. А здоровье — это наше будущее, это сильная Россия», — уточнил он.

Во время акции Виктор Кувайцев прокатился на гироскутере и помог это сделать внучке, поддерживая ее за локоть.

В рамках акции в преддверии европейской недели мобильности прошел прием нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также заезд велосипедистов и открытая тренировка любителей скандинавской ходьбы.

Кроме того, состоялся мастер-класс от спортсменов клуба «Локомотив-Пенза» — Ирины Афремовой и Максима Чернышева, а также занятие по легкой атлетике, которое провел мастер спорта России Александр Лелявин, сообщает пресс-служба мэрии.
Актуальное
Читайте также
Пожар в многоквартирном доме в Пензе полностью потушен И.о. мэра Пензы призвал подрядчиков не ждать жалоб жителей на недочеты при благоустройстве
Житель Пензы получил условный срок за покупку гашиша за биткоины Пензенский «Зенит» всухую проиграл брянскому «Динамо»
В пензенском колледже будут обучать туризму с учетом стандартов WorldSkills Пожар произошел в четырехэтажном доме в Пензе
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама