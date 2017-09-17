Мэр Пензы во время отпуска вместе с внучкой поучаствовал в спортивной акции Общество

Пенза, 17 сентября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, который в настоящий момент находится в отпуске, вместе с внучкой принял участие в спортивной акции на велолыжероллерной трассе в микрорайоне Ахуны в воскресенье, 17 сентября.

Фото: Penza-gorod.ru

«В период отпуска появилось больше свободного времени для занятий спортом. Я здесь не один, со мной внучка. Приобщаю ее к тому, чем занимаюсь сам», — сказал он в ходе общения с журналистами.

Виктор Кувайцев признался, что физические нагрузки помогают ему справляться большим объемом работы.

«При всей загруженности и ответственности, нужно обязательно вести активный образ жизни, находить время на спорт и отдых», — отметил мэр.

Спортивный праздник начался с традиционного построения, во время которого Виктор Кувайцев, который является обладателем золотого знака ГТО, пожелал успехов всем собравшимся.

«Уверен, занятия спортом и физической культурой [...] сказываются на здоровье каждого из нас. А здоровье — это наше будущее, это сильная Россия», — уточнил он.

Во время акции Виктор Кувайцев прокатился на гироскутере и помог это сделать внучке, поддерживая ее за локоть.

В рамках акции в преддверии европейской недели мобильности прошел прием нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также заезд велосипедистов и открытая тренировка любителей скандинавской ходьбы.

Кроме того, состоялся мастер-класс от спортсменов клуба «Локомотив-Пенза» — Ирины Афремовой и Максима Чернышева, а также занятие по легкой атлетике, которое провел мастер спорта России Александр Лелявин, сообщает пресс-служба мэрии.