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Трошина и Ягова накажут за задержку новых документов на корпус реабилитационного центра

10:28 | 18.09.2017 | Общество

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Пенза, 18 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил замруководителя аппарата – начальнику управления по обеспечению деятельности губернатора Пензенской области Алексею Панину проработать проект распоряжения о наказании главы регионального Минтруда Евгения Трошина и зампреда облправительства Олега Ягова за задержку разработки документов на строительство нового корпуса социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Кичкилейке.

Трошина и Ягова накажут за задержку новых документов на корпус реабилитационного центра

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Министр труда и соцзащиты [России Максим Топилин], когда посещал Пензенскую область, когда мы Кичкилейку посещали, — речь была о том, чтобы в этом году получить эти деньги [100 млн. рублей]. […] Проектно-сметная документация должна быть, а вы думали, что вам 100 млн. рублей направят на расчетный счет?» — сказал глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 18 сентября, обращаясь к Евгению Трошину.

Глава Минтруда пояснил, что для переработки документации, разработанной в 2006 году, нужны дополнительные средства.

Иван Белозерцев поинтересовался, почему ему об этом не доложили.

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«Проект распоряжения о наказании Трошина. И Ягова туда [включить]», — подчеркнул губернатор.

По словам главы региона, ответственные лица должны были приступить к разработке документации сразу после отъезда главы Минтруда РФ Максима Топилина.

Также Иван Белозерцев спросил у начальника регионального центра государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области Андрея Сакмаева о том, сколько времени необходимо на оценку существующей документации.

Андрей Сакмаев пояснил, что на эти цели необходимо не более суток.

Губернатор поручил в течение дня организовать рабочее совещание и решить этот вопрос.

«Трошин, Вам последнее предупреждение. Или Вы работаете со мной или нет. У вас амбиций много, но они не сильно правильные. […] Вам процесс нужен, а мне — результат. Результата я не вижу», — резюмировал Иван Белозерцев.
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