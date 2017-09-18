В Пензе обсудили проекты благоустройства центра города Общество

Пенза, 18 сентября 2017. PenzaNews. Презентация и обсуждение проектов благоустройства центральной части Пензы состоялись в зале заседаний городской думы в понедельник, 18 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

В начале мероприятия губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что в последнее время в областном центре много сделано для улучшения архитектурного облика. Как пример гармоничного сочетания современного дизайна, красоты и удобства, глава региона привел жилой комплекс «Фаворит» на Западной поляне.

Говоря в целом о формировании современного облика Пензы, он подчеркнул, что архитектурные реконструкции необходимо сразу проводить качественно, а не переделывать их по несколько раз.

«И пусть это дороже, но зато будет красиво, сохранится на многие годы и будет радовать людей», — отметил он.

Вниманию собравшихся были представлены проекты 16 объектов, общая площадь которых составляет более 24 га. Они были подготовлены совместно пензенскими архитекторами и московским конструкторским бюро «Стрелка».

В частности, при реконструкции сквера имени Ф.Э. Дзержинского предложено установить спортивные тренажеры, скамейки, оборудовать детскую игровую площадку и высадить 78 деревьев возле здания дома культуры.

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В сквере на улице Славы архитекторы предусмотрели установку теннисных столов. Губернатор нашел такое решение нецелесообразным, поскольку у этой зоны не спортивное назначение. В качестве альтернативы для их размещения он предложил Олимпийскую аллею.

Специалисты архитектурного бюро «Вещь!» предложили создать зону отдыха под названием «Радио парк», который будет объединять природную и научную составляющую. Здесь предполагается разделить спортивную, детскую и культурно-массовую зоны, создать сектор тихого отдыха и первозданного леса, а также установить различные элементы с визуальными, звуковыми и другими сенсорными эффектами. Проектировщики присвоили объектам имена, так или иначе связанные с развитием радио и связи — площадка Кренкеля, монумент Попова, аллея Шухова, переход Морзе, башня Татлина.