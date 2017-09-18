Представители власти соболезнуют в связи с кончиной Александра Кондратьева Общество

Пенза, 18 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, главный федеральный инспектор Дмитрий Каденков, члены облправительства, глава Пензы Валерий Савельев и мэр Виктор Кувайцев выразили соболезнования родным и близким первого главы областной администрации, советского и российского политического деятеля Александра Кондратьева, скончавшегося на 71-м году жизни в понедельник, 18 сентября.

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«Александру Андреевичу судьбой был уготован непростой путь служения родному краю: в октябре 1991 года он принял управление регионом, который вместе со всей страной начал переживать тяжелую экономическую ситуацию», — отмечается в тексте некролога.

В нем добавляется, что в начале 1990-х годов, когда начался спад темпов производства практически по всем направлениям, Александр Кондратьев должен был принимать непопулярные решения, искать новые пути развития территорий, инициировать реформы.

«Он стремился, несмотря на критику со стороны политических противников, развивать предпринимательство и фермерское движение, в которых видел будущее экономики», — уточняется в тексте.

В некрологе подчеркивается, что имя Александра Кондратьева навечно вписано в историю Пензенской области.

«Мы глубоко скорбим о безвременной кончине Александра Андреевича. Пусть светлая память об этом человеке навсегда сохранится в сердцах пензенцев», — резюмируется в нем.