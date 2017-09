Скончался первый глава администрации Пензенской области Александр Кондратьев

После долгой и продолжительной болезни, на семьдесят первом году жизни, скончался мой друг, первый Глава Администрации Пензенской области,видный Советский и Российский хозяйственный деятель, политик и предприниматель КОНДРАТЬЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ. Сложно передать словами те чувства, которые я сейчас испытываю. Кто терял близких - тот поймёт, кому не довелось - не дай Всевышний. О дате, времени и месте похорон сообщу дополнительно. Кондратьев А.А. Дата и место рождения : 24.8.1947 г., г. Пенза Образование В 1969 году окончил Пензенский политехнический институт. Карьера В 1962-1964 гг. работал токарем на заводе «Пензмаш». В 1969 году окончил Пензенский политехнический институт. В 1969-1971 гг. — помощник начальника отдела в/ч 42699. В 1971-1972 гг. — мастер, затем инженер ППЗ в г. Пензе. В 1972-1974 гг. — начальник производственно-технического отдела объединения «Рембыттехника» в г. Пензе. В 1974-1979 гг. заведующий отделом местной промышленности и бытового обслуживания населения Пензенского горисполкома. В 1979-1986 гг. — директор производственного объединения «Пензаоблрембыттехника». В 1986-1988 гг. — начальник Пензенского областного управления бытового обслуживания населения. В 1988-1990 гг. — генеральный директор Пензенского территориального производственного объединения бытового обслуживания населения «Пензбыт». В 1990 году — председатель Ассоциации «Пензбыт». 24 октября 1991 года назначен указом Президента России Бориса Ельцина на пост Главы Администрации Пензенской области. 11 мая 1993 года указом Президента был освобожден от должности главы администрации Пензенской области в связи с истечением срока полномочий.

