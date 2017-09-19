В Пензе объявлен конкурс микрогрантов в размере до 20 тыс. рублей Общество Пенза, 19 сентября 2017. PenzaNews. Пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» объявил конкурс микрогрантов «Твоя инициатива». Фотография © PenzaNews Купить фотографию Средства на него предоставлены региональным специализированным фондом управления целевым капиталом «Капитал местного сообщества» и благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. Читайте также

В Пензе более 350 тыс. рублей из средств целевого капитала направят на социальные проекты Конкурс направлен на выявление и поддержку лучших социальных проектов некоммерческих организаций и инициативных групп. Проекты участников могут быть на любую тематику, но они должны решать социально значимые проблемы жителей Пензенской области. На конкурс приглашаются некоммерческие организации, инициативные группы, федеральные, государственные, муниципальные учреждения, работающие в сферах образования, здравоохранения, культуры и архивного дела и социальной защиты населения. Заявки принимаются до 15 октября. Нашли ошибку в тексте?

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