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В Пензенской области мужчина лишился участка, использовавшегося не по целевому назначению

09:20 | 20.09.2017 | Общество

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Пенза, 20 сентября 2017. PenzaNews. Башмаковский районный суд удовлетворил иск департамента госимущества Пензенской области об изъятии у мужчины земельного участка площадью 80 тыс. кв. метров в связи с неиспользованием его по целевому назначению.

В Пензенской области мужчина лишился участка, использовавшегося не по целевому назначению

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В декабре 2013 года по результатам проверки за неисполнение установленных требований по охране земель от зарастания сорной растительностью, деревьями и кустарником мужчина был привлечен к административной ответственности. Ему было выписано предписание об устранении нарушения, которое в установленный срок выполнено не было», — сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Лариса Якушкина.

Она подчеркнула, что мужчине повторно было выписано предписание, которое он также проигнорировал.

«После этого неоднократно проводились проверки, в ходе которых было установлено, что ответчик к использованию земельного участка не приступил. Материалы были направлены в департамент государственного имущества Пензенской области. На их основании ведомство обратилось в суд», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, Башмаковский районный суд вынес решение об изъятии у собственника участка для его продажи с публичных торгов.

«К настоящему моменту решение суда вступило в законную силу», — уточнила Лариса Якушкина.
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