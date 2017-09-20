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Работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Пензе завершены на 97%

09:50 | 20.09.2017 | Общество

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Пенза, 20 сентября 2017. PenzaNews. Работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Пензе завершены на 97%. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на исполняющего обязанности начальника департамента ЖКХ города Дениса Леонтьева.

Работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Пензе завершены на 97%

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Из 76 объектов, подлежащих ремонту в 2017 году, закончен ремонт полностью на 73, еще на двух — частично.

В работе находятся три объекта на сумму 98 млн. 304 тыс. рублей.

Всего заасфальтировано 796 тыс. 724 кв. метров дорог, устроено 3 тыс. 235 кв. метров тротуара в плитке, из 76 светофоров установлено 60, из 11 тыс. 710 метров ограждений обустроено 10 тыс. метров.

Кроме того, установлено 11 искусственных неровностей, а также 4 тыс. 150 дорожных знаков из 4 тыс. 216.
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