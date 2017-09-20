В Мокшанском районе восьмерых граждан Узбекистана выдворят за пределы России Общество

Мокшан, 20 сентября 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей с административным выдворением за пределы России назначено Мокшанским районным судом восьмерым гражданам Узбекистана.

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«Сотрудники полиции на федеральной трассе М5 «Урал» задержали восьмерых граждан Узбекистана, которые по истечении срока временного пребывания уклонялись от выезда из России и пребывали на территории РФ без постановки на миграционный учет, то есть незаконно», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Мокшанского районного суда.

Он уточнил, что все они признаны виновными в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в РФ».