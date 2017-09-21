Падалкин назвал варварством инициативу о переименовании Советской площади в Соборную Общество

Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Руководитель пресс-службы обкома КПРФ, бывший местный координатор «Левого фронта» Сергей Падалкин назвал варварством инициативу о переименовании Советской площади в Соборную, озвученную депутатом пензенской гордумы Алексеем Шувариным.

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«Предложение депутата Шуварина о переименовании Советской площади в Соборную — это варварство. В год 100-летия Великого Октября — это двойное кощунство. Все вопросы о переименованиях должны решаться жителями на референдумах, а не кулуарно депутатами городской думы», — написал он на своей странице в Facebook в четверг, 21 сентября.

Сергей Падалкин подчеркнул, что коммунисты решительно осуждают данное предложение.

«Руки прочь от Советской площади! На ней расположен не только собор, но и могилы красноармейцев, памятник Борцам революции», — добавил руководитель пресс-службы обкома КПРФ.