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В Пензе награждены сотрудники военных комиссариатов

14:30 | 21.09.2017 | Общество

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Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Сотрудники военных комиссариатов удостоены благодарностей за добросовестный труд, высокие показатели в работе по подготовке и организации проведения призыва на службу весной 2017 года.

В Пензе награждены сотрудники военных комиссариатов

Фото: Pgduma.ru

В рамках инструкторско-методического сбора в четверг, 21 сентября, награждены помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Октябрьского и Железнодорожного районов Пензы Елена Калашникова, помощник начальника такого же отделения ведомства в Первомайском и Ленинском районе города Павел Марымов и председатель военно-врачебной комиссии регионального военного комиссариата Дмитрий Рожков.

Глава Пензы Валерий Савельев предложил привлекать работников ветеранских организаций и военнослужащих к разъяснительной работе с молодежью, а также составлять поименные списки призывников по дням явки.

«Необходимо принять все меры, чтобы призыв в Вооруженные силы Российской Федерации осенью 2017 года был проведен в соответствии с действующим законодательством, и задание на призыв было выполнено в полном объеме», — отметил он.

В ходе официальной встречи были подведены итоги весенней кампании — на службу отправились все 330 молодых людей, подлежащих призыву в Пензе.
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