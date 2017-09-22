В Пензе пройдет трехдневная экологическая конференция Общество

Пенза, 22 сентября 2017. PenzaNews. Всероссийская научно-практическая конференция «География и геоэкология: проблемы науки, практики и образования» пройдет в пензенском государственном университете с 10 по 12 ноября.

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Согласно информационному письму, организаторами конференции выступают ПГУ, пензенское областное отделение Русского географического общества и межрегиональная общественная организация учителей географии.

Мероприятие призвано способствовать разработке приоритетных направлений науки, практики и образования в сфере обеспечения устойчивого развития регионов и формирования экологического мышления.

Доклады можно подготовить в рамках девяти тематических направлений «Геоэкология и природопользование», «Теоретические и прикладные вопросы экономической, социальной и политической географии», «Экологический туризм», «Экологические аспекты географического образования», «Современные проблемы географического образования в вузе и школе», «Инновационные технологии в обучении географии», «Природное и культурное наследие — региональный аспект», «Геоинформационное обеспечение экологических, экономических и социальных аспектов устойчивого развития территорий», «Геоэкологические проекты и исследования школьников».

Статьи участников будут изданы в сборнике трудов с размещением в системе российского индекса научного цитирования.

Во время работы конференции организационный комитет возглавит президент межрегиональной общественной организации учителей географии, профессор, член ученого совета РГО Александр Лобжанидзе.

Прием заявок и статей продлится до 10 октября.

Пленарное заседание конференции намечено на 10.00 10 ноября в 11 корпусе ПГУ.