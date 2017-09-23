Юрий Ильин призвал ускориться компанию, которая сорвала сроки установки знаков в Пензе Общество

Пенза, 23 сентября 2017. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин призвал объединение дорожно-строительных компаний «Поволжье», которое не успело в срок выполнить обязательства, ускорить установку знаков.

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«Обязательства по восстановлению благоустройства после работ никто не отменял», — отметил он также на встрече с руководителями подрядных организаций, состоявшейся в департаменте ЖКХ Пензы в субботу, 23 сентября.

Компания уже получила предупреждение о применении штрафных санкций, но несмотря на это не завершила монтаж дорожных знаков.

Затянувшиеся работы ведут к срыву сроков установки светофоров, который осуществляет другая организация, сообщает пресс-служба мэрии.

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По данным на 20 сентября, в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Пензе было установлено 4 тыс. 150 дорожных знаков из 4 тыс. 216 планируемых. В целом работы в рамках этого проекта по городу были завершены на 97%.

Из 76 объектов, подлежащих ремонту в 2017 году, ремонт был полностью закончен на 73, еще на двух — частично. В работе находились три объекта на сумму 98 млн. 304 тыс. рублей.

Всего заасфальтировано 796 тыс. 724 кв. метров дорог, устроено 3 тыс. 235 кв. метров тротуара в плитке, из 76 светофоров установлено 60, из 11 тыс. 710 метров ограждений обустроено 10 тыс. метров. Обустроено 11 искусственных неровностей.