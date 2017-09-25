Под Пензой подвели итоги XI слета студотрядов Общество

Пенза, 25 сентября 2017. PenzaNews. Итоги XI областного слета студенческих отрядов, проходившего на базе детского оздоровительного центра «Белка» под Пензой, подвели в воскресенье, 24 сентября.

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По словам руководителя регионального штаба общественной организации «Российские студенческие отряды» Артема Колобова, слет в первую очередь был направлен на подведение итогов летнего трудового семестра.

«Ребята обменялись мнениями, впечатлениями, поделились плюсами и минусами того места, где они работали. […] Для многих это долгожданная встреча с друзьями, товарищами из других отрядов после прошедшего лета», — сказал он журналистам.

Артем Колобов подчеркнул, что именно со слета начинается круглогодичная деятельность пензенского отделения РСО.

В ходе торжественного мероприятия ведущие представили присутствующие отряды, после чего пригласили на сцену Артема Колобова и комиссара пензенского реготделения РСО Наталью Сазонову для оглашения итогов слета.

Артем Колобов пожелал бойцам студотрядов оставаться искренними и не прогибаться под «тяжелым несправедливым миром».

«Будьте достойны, честными, не будьте двуличными. Если вы в студотрядах такие, то будьте такими же яркими и душевными, добрыми, отзывчивыми не в студотрядах», — добавил он.

Так, за третье место в конкурсе презентаций «Наше целинное лето» был награжден педагогический отряд «Кристалл», за второе — стройотряд «Спектр», за первое — педотряд «Рекорд».

В фотокросе «Взгляд бойца» в номинации «Расслабься, лето прошло» не было равных представителям «Кристалла», в категории «Что такое осень? Это...» — «Рекорда», «В сердцах горит огонь» — педотряда «Вертикаль», «Магия 11» — педотрядов «Рекорд» и «Колорит», «Греет душу целина» — педотряда «Феникс».

В конкурсе защиты проектов «Студенческие отряды — двигатели губернии» третье место заняли представители «Колорита», второе — «Спектра», первое — педотряда «Максимум».

Также были вручены благодарности отдельным бойцам студотрядов, наиболее отличившимся на слете, и за помощь в организации мероприятия.

Кроме того, грамотами за участие в конкурсе командиров и комиссаров студотрядов были награждены руководители команд.