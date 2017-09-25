Заморозки в Пензенской области ожидаются до 28 сентября — МЧС Общество

Пенза, 25 сентября 2017. PenzaNews. Заморозки до -3ºС на почве и в воздухе в ночные и утренние часы ожидаются местами по Пензенской области в период с 26 по 28 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

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«До массового подключения жилого сектора к теплу следует быть особенно бдительными при эксплуатации приборов отопления и электрооборудования. В жилье не следует оставлять без присмотра включенные электроприборы. Это же требование относится и к печному отоплению», — напомнили в ведомстве.

В управлении подчеркнули, что отдыхающим на природе следует учитывать погодные условия и краткосрочность осеннего светового дня.

«Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений. Для защиты необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой или нетканым материалом», — добавили в пресс-службе.

В МЧС отметили, что заморозки делают дороги особо опасными и могут спровоцировать нарушения в работе автомобильного транспорта, а также рост числа дорожно-транспортных происшествий.

«Автовладельцам и пешеходам следует быть более внимательными в этот неблагоприятный период. Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения», — резюмировали в ведомстве.